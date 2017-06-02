Роналду советовался с Рамосом насчёт участия в Кубке конфедераций

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду был включён в состав национальной команды, которая примет участие в Кубке конфедераций. В интервью FOX Sports 32-летний футболист рассказал, что советовался с партнёром по «Реалу» Серхио Рамосом о целесообразности участия в турнире.
«Я не буду брать отпуск и сыграю на Кубке конфедераций. Это турнир, участие в котором я никогда не принимал, это нечто особенное. У меня была возможность поговорить с испанцами, в частности с Серхио Рамосом. Он сказал, что это интересный турнир. Рамос играл на Кубке конфедераций и знает это.
До того, как принять совет товарищей, я не думал, что это настолько хороший турнир. Теперь я понимаю, что это важное соревнование, и впервые Португалия будет играть здесь», — сказал Роналду.
Сборная Португалии на КК-2017 сыграет в группе А вместе с Россией, Новой Зеландией и Мексикой. Расписание турнира можно посмотреть на «Чемпионате»