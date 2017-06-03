Буффон повторил антирекорд ван дер Сара по пропущенным голам в финалах ЛЧ

Мадридский «Реал» выиграл у туринского «Ювентуса» в финале Лиги чемпионов. Встреча проходила в Кардиффе (Уэльс) на стадионе «Миллениум» и завершилась со счетом 4:1 в пользу испанского клуба. «Реал» победил в Лиге чемпионов во второй раз подряд.
Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон довел количество пропущенных мячей в финалах Лиги чемпионов до семи и догнал по этому показателю экс-голкипера «Манчестер Юнайтед» Эдвина ван дер Сара.
Еще три мяча Буффон пропустил в финале Лиги чемпионов-2014/15 с «Барселоной» (1:3).
«Реал» разгромил «Ювентус» и стал победителем Лиги чемпионов в 12-й раз