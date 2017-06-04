Терентьев и Канунников могут перейти в «Зенит»

Полузащитник «Рубина» Максим Канунников и защитник «Ростова» Денис Терентьев могут продолжить карьеру в «Зените», сообщает «Советский спорт».
По информации источника, с большой долей вероятности питерский клуб подпишет контракты с этими игроками в начале следующей недели.
В минувшем сезоне российской Премьер-Лиги 25-летний Канунников принял участие в 22 матчах за «Рубин», забил семь голов и отдал одну результативную передачу. 24-летний Терентьев появился на поле в 24 матчах за «Ростов».
Оба футболиста являются воспитанниками академии «Зенита». Канунников покинул питерскую команду в 2013 году, перейдя в «Амкар», а Терентьев ушёл из «Зенита» в «Ростов» в 2015 году.