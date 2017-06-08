Sky: «Манчестер Юнайтед» вряд ли предложит Ибрагимовичу новый контракт

Руководство «Манчестер Юнайтед» вряд ли предложит травмированному нападающему Златану Ибрагимовичу новый контракт. Об этом сообщает Sky Sports. Действующий договор шведского форварда истекает 30 июня 2017 года.
Ранее сообщалось, что манкунианцы готовы к переговорам о новом контракте с Ибрагимовичем. Агент 35-летнего шведа Мино Райола в одном из интервью сообщил, что его клиент хочет остаться в «МЮ».
В минувшем сезоне Ибрагимович провёл в АПЛ 28 матчей, забил 17 голов и отдал 5 результативных передач.
Райола: останется ли Ибрагимович в «МЮ»? Не знаю, многие клубы им интересуются