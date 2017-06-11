«Бенфика» назвала сумму, которую «МЮ» заплатит за Нильссона-Линделёфа

«Бенфика» подтвердила грядущий переход защитника Виктора Нильссона-Линделёфа в «Манчестер Юнайтед». Официальный сайт португальского клуба сообщает, что манкунианцы заплатят за трансфер € 35 млн. Еще € 10 млн «Бенфика» может получить от «МЮ» в виде бонусов.
В ближайшее время защитник пройдет в «МЮ» медосмотр, после чего трансфер будет завершен.
В минувшем сезоне чемпионата Португалии 22-летний футболист из Швеции провёл 32 матча и забил один гол. В активе Виктора 12 матчей и 1 гол за шведскую сборную.
«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Нильссона-Линделёфа из «Бенфики»