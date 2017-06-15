Оляс предложил «Арсеналу» включить Жиру в сделку по Ляказетту

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс предложил руководству «Арсенала» включить нападающего Оливье Жиру в сделку по переходу форварда «ткачей» Александра Ляказетта в стан «канониров», сообщает Le10sport.
В настоящее время между клубами идут переговоры.
Ранее сообщалось, что «Лион» запросил у «Арсенала» за 26-летнего нападающего € 67 млн. Сам Ляказетт заявил, что принял решение покинуть «ткачей», чтобы доказать свою состоятельность в другом клубе.
В минувшем сезоне Лиги 1 Ляказетт провёл 30 матчей, отметившись 28 голами и 3 результативными передачами.