Нобоа, Кокорин и Маурисио отметились голами в двухсторонке «Зенита»

Вечером, 15 июня, футболисты «Зенита» провели первую тренировку на сборе в Австрии, сообщает официальный сайт клуба.
Занятие началось с растяжки, продолжилось серией беговых упражнений, квадратов и завершилось двусторонним матчем на половине поля.
Со счётом 2:1 победу одержала команда «белых», в составе которых отличились Кристиан Нобоа и Александр Кокорин. У команды «синих» мяч забил Жозе Маурисио.
Завтра «Зенит» продолжит работу в Австрии и проведёт две тренировки, сообщает официальный сайт клуба.
Дзюба должен присоединиться к «Зениту» на сборе в Австрии 17 июня
Футболисты «Зенита» провели первую тренировку на сборе в Австрии
Фото: http://fc-zenit.ru