Сарсания: Полоз в «Зените»? Впервые об этом слышу

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Ростова» Дмитрия Полоза.
«Полоз? Впервые об этом слышу (смеётся). Можно еще что-нибудь написать. Сейчас команда работает на сборах. До конца первого сбора новичков не будет. Будут ли ещё россияне? Посмотрим», — цитирует Сарсанию ФАН.
Контракт 25-летнего Дмитрия Полоза с «Ростовом» действует до 30 июня 2019 года. В ходе летнего межсезонья «Зенит» подписал контракты с экс-игроками «Ростова» Кристианом Нобоа и Денисом Терентьевым.
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