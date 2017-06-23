Васин: сборная России даже не думает о том, что может проиграть Мексике

Защитник сборной России Виктор Васин поделился ожиданиями от матча с командой Мексики в третьем туре группового этапа Кубка конфедераций.
«Завтра решающая игра для нас. Готовимся. Все серии когда-то заканчиваются, так что будем менять историю. Даже не думаем о поражении – только о том, как выиграть завтрашний матч.
Как оценю игру Хавьера Эрнандеса? Чтобы сравнить его с Криштиану, нужно только посмотреть на статистику «Золотых мячей» и «Золотых бутс», — передаёт слова Васина корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.
Матч Мексика — Россия состоится 24 июня, начало — в 18:00 мск. Россиянам для выхода из группы нужно одержать победу, мексиканцев устроит и ничья.