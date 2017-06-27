Источник: «Милан» приостановил все переговоры о приобретении нового голкипера

Руководство «Милана» приостановило все переговоры о приобретении нового голкипера, поскольку уверено, что сможет убедить остаться в клубе Джанлуиджи Доннарумму, утверждает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Ранее директор «Милана» Марко Фассоне сообщил, что Доннарумма не продлит контракт с клубом. Позже голкипер сказал, что вернётся к обсуждению продления контракта с россонери по окончании чемпионата Европы-2017 U21. Эту же информацию подтвердил агент футболиста Мино Райола.
В минувшем сезоне Доннарумма провёл в Серии А 38 матчей, в которых пропустил 45 голов.