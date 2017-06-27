Полузащитник сборной Армении Григорян проходит просмотр в российском клубе

Полузащитник сборной Армении и «Алашкерта» Артак Григорян проходит просмотр в российской команде. Об этом заявил главный тренер ереванского клуба Абраам Хашманян, пишет Armfootball.
В каком именно клубе проходит просмотр Григорян, тренер «Алашкерта» не указал. Пресс-атташе команды Самвел Сукиасян сообщил, что об этом будет официально объявлено позже.
В минувшем сезоне 29-летний Григорян провёл 26 матчей в чемпионате Армении и забил один гол. «Алашкерт» во второй раз подряд стал чемпионом своей страны.