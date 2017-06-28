15 россиян официально вошли в комитеты и комиссии УЕФА

УЕФА утвердил составы комитетов и комиссий организации до 2019 года, которые начнут свою работу начиная с 1 июля. Российское представительство в них насчитывает 15 человек, информирует сайт РФС.
Генеральный директор (генеральный секретарь) РФС Александр Алаев возглавил комитет по мини-футболу и пляжному футболу, а вице-президент РФС Сергей Прядкин продолжит работу в качестве первого заместителя Комитета УЕФА по статусу и трансферу игроков, по агентам и матч-агентам. Впервые к работе в международных органах привлечены вице-президент РФС Сергей Анохин, заместитель генерального секретаря РФС Александр Зорков и член Исполкома РФС Денис Соловьёв.
Полный список представителей России в Комитетах и Комиссиях УЕФА выглядит следующим образом:
Вячеслав Колосков — почётный член УЕФА.
Сергей Прядкин — член Арбитражной палаты Стратегического совета по профессиональному футболу, назначенный Ассоциацией европейских профессиональных футбольных лиг, первый заместитель Комитета по статусу и трансферу игроков, по агентам и матч-агентам.
Александр Алаев – Председатель Комитета по мини-футболу и пляжному футболу.
Алексей Сорокин — член Комитета национальных ассоциаций.
Екатерина Федышина — член Комитета по фейр — плей и социальной ответственности.
Александр Зорков – член Административной экспертной комиссии.
Евгений Гинер — член Арбитражной палаты Стратегического совета по профессиональному футболу, назначенный Ассоциацией европейских клубов.
Сергей Анохин — член Комитета по развитию и техническому содействию.
Николай Левников – член Судейского комитета.
Константин Сонин — член Следственной палаты Органа УЕФА по финансовому контролю клубов.
Роман Бабаев – член Комитета по клубному лицензированию.
Алексей Смертин — член Комитета по вопросам футбола.
Наиль Измайлов – член Экспертной комиссии по строительству и управлению стадионами.
Леонид Калошин – член Экспертной комиссии по Судейской конвенции.
Денис Соловьёв — член Консультативного комитета по вопросам маркетинга.