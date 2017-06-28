Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

15 россиян официально вошли в комитеты и комиссии УЕФА

28 июня 2017, среда. 18:43. Футбол

УЕФА утвердил составы комитетов и комиссий организации до 2019 года, которые начнут свою работу начиная с 1 июля. Российское представительство в них насчитывает 15 человек, информирует сайт РФС.

Генеральный директор (генеральный секретарь) РФС Александр Алаев возглавил комитет по мини-футболу и пляжному футболу, а вице-президент РФС Сергей Прядкин продолжит работу в качестве первого заместителя Комитета УЕФА по статусу и трансферу игроков, по агентам и матч-агентам. Впервые к работе в международных органах привлечены вице-президент РФС Сергей Анохин, заместитель генерального секретаря РФС Александр Зорков и член Исполкома РФС Денис Соловьёв.

Полный список представителей России в Комитетах и Комиссиях УЕФА выглядит следующим образом:

Вячеслав Колосков — почётный член УЕФА.

Сергей Прядкин — член Арбитражной палаты Стратегического совета по профессиональному футболу, назначенный Ассоциацией европейских профессиональных футбольных лиг, первый заместитель Комитета по статусу и трансферу игроков, по агентам и матч-агентам.

Александр Алаев – Председатель Комитета по мини-футболу и пляжному футболу.

Алексей Сорокин — член Комитета национальных ассоциаций.

Екатерина Федышина — член Комитета по фейр — плей и социальной ответственности.

Александр Зорков – член Административной экспертной комиссии.

Евгений Гинер — член Арбитражной палаты Стратегического совета по профессиональному футболу, назначенный Ассоциацией европейских клубов.

Сергей Анохин — член Комитета по развитию и техническому содействию.

Николай Левников – член Судейского комитета.

Константин Сонин — член Следственной палаты Органа УЕФА по финансовому контролю клубов.

Роман Бабаев – член Комитета по клубному лицензированию.

Алексей Смертин — член Комитета по вопросам футбола.

Наиль Измайлов – член Экспертной комиссии по строительству и управлению стадионами.

Леонид Калошин – член Экспертной комиссии по Судейской конвенции.

Денис Соловьёв — член Консультативного комитета по вопросам маркетинга.

Мексиканец сказал жене, что пойдёт за сигаретами, и улетел в Россию на КК-2017
Источник: Официальный сайт РФС Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Алексей Смертин Алексей Сорокин Вячеслав Колосков Евгений Гинер Наиль Измайлов Николай Левников Роман Бабаев Сергей Прядкин РФС УЕФА
Новости. Футбол
28 июня 2017, среда
19:22 Агент: Селезнёв перейдёт в другой турецкий клуб, который мог взять Торреса
19:20 Гамейро перенёс операцию, из-за которой пропустит старт нового сезона в Примере
19:15 Гинер: футбольная мы страна! Но ошибок много — лимит на легионеров, например
19:06 Врач «Тосно»: лёгкое Вукушича под давлением извне уменьшалось до размера с кулак
19:06 «Рома» объявила о переходе Карсдорпа за € 14 млн и бонусы
19:00 Экс-игрок «Рубина» Карлос Эдуардо продолжит карьеру в бразильской «Витории»
18:54 Экс-хавбек «Локомотива» Ибричич перешёл в «Домжале»
18:43 15 россиян официально вошли в комитеты и комиссии УЕФА
18:35 Прядкин: «Спартак» просит при согласовании с «Динамо» поменять матчи кругами
18:30 Мексиканец сказал жене, что пойдёт за сигаретами, и улетел в Россию на КК-2017
18:28 «Суонси» подтвердил переход Гомиса в «Галатасарай»
18:21 «Халл Сити» Слуцкого сыграет товарищеский матч с новой командой Раньери
18:20 Луческу: с «Зенитом» расстались нормально, ни про кого плохое сказать не хочу
18:05 Гриндель: стадион в Сочи прекрасный, ухоженный и очень удобный для игры
18:03 Первые домашние матчи «Спартака» в РФПЛ могут быть перенесены на поле соперников
17:57 РФПЛ допустила возможность проведения матча в манеже в случае форс-мажоров
17:52 «Анжи» объявил о переходе Алана Багаева на правах свободного агента
17:47 РФПЛ: «Зенит» и «Тосно» не будут проводить домашние матчи в один день
17:40 Манолас не прибыл на запланированный на 28 июня медосмотр для «Зенита»
17:34 «СКА-Хабаровск» будет начинать домашние матчи РФПЛ в 11:00 мск
17:29 Прядкин: матчи РФПЛ поставлены на декабрь в связи с хорошей готовностью полей
17:26 Герасимец: с таким составом воспитанники «Зенита» и на сбор не попадут
17:21 Полуяхтов на правах свободного агента перешёл в «Анжи»
17:19 «Саутгемптон»: ван Дейк и Седрик не продаются
17:16 Орлов: теперь у Манчини огромный выбор игроков, но он разберётся в этой ситуации
17:13 Экс-хавбек сборной Англии Скотт Паркер объявил о завершении карьеры
17:12 Защитник Мильдзихов перешёл из «Зенита-2» в «Енисей»
17:05 В Сочи к полуфиналу КК-2017 прибыло более 2000 болельщиков из Германии и Мексики
16:53 «Зенит» планирует приобрести ещё одного россиянина и расстаться с 6-7 игроками
16:51 Португалия – Чили: текстовая онлайн-трансляяция начнётся в 21:00
16:45 Гимнастка Мамун пошутила, что готова тренировать сборную России по футболу
16:45 «Ювентус» предложил «Роме» за Паредеса столько же, сколько «Зенит»
16:38 Прокуратура Великобритании обвинила 6 человек по делу о трагедии в «Хиллсборо»
16:36 Стало известно время начала матчей первых восьми туров РФПЛ сезона-2017/18
16:10 Источник: юридически переход Полоза и Ерохина в «Зенит» абсолютно чист
16:06 Бывший игрок «Динамо» и сборной Португалии Манише посетит полуфинал КК-2017
16:05 Восьмилетний мальчик впечатлил Гвардиолу умением жонглировать
15:53 Лебедев: планируем встретиться с Мутко до конца этой недели
15:45 «Гамбург» выкупил у «Байера» Пападопулоса
15:42 «Крылья Советов» забили сербскому «Дунаву» девять голов в контрольном матче
15:40 «Барселона» продлила контракт с 19-летним игроком, его отступные — € 75 млн
15:23 Агент: Луан очень хочет играть в России, его трансферная стоимость — € 23 млн
15:18 «Црвена Звезда» продаст Ристича в «Краснодар» за € 2 млн
15:15 Селекционер: хотели видеть Надсона в «Крыльях», но в его семье произошло горе
15:14 «Битва городов» Кубка конфедераций. Встреча в Москве
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
За кого теперь будете болеть на Кубке конфедераций?
Архив →
© championat.com, 2000–2017