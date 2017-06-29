Нападающий «Реала» Мариано близок к переходу в «Лион»

Нападающий мадридского «Реала» Мариано Диас Мехия очень близок к переходу в «Лион», информирует Canal+.
Об этом сообщил президент французского клуба Жан-Мишель Оляс, подчеркнувший, что «Лион» заинтересован в услугах этого футболиста. Оляс не исключает, что переход Мариано состоится в ближайшие часы.
Президент «Королевского клуба» Флорентино Перес в свою очередь считает, что Мариано лучше сменить клубную прописку, чтобы иметь игровую практику.
Ранее сообщалось, что Мариано может продолжить карьеру в АПЛ.
По итогам последнего сезона Мариано принял участие в 8 матчах чемпионата Испании, став автором 1 гола и 1 результативной передачи. Его контракт с «Реалом» в силе до лета 2021 года.