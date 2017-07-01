Карпин: обвинения в применении игроками сборной России допинга звучат нелепо

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал информацию о том, что игроки сборной России подозреваются в применении допинга. Ранее британское издание Daily Mail сообщало, что 34 российских футболиста стали объектами расследования ФИФА на предмет допинга, в том числе все 23 игрока, входившие в состав сборной на чемпионате мира 2014 года в Бразилии.
«Честно говоря, мы посмеялись над информацией о том, что российские игроки могли применять допинг. Россия была худшей сборной на чемпионате мира в Бразилии, поэтому эти обвинения звучат нелепо.
В футболе сезон длится 10 или 11 месяцев, так что о допинге в этом виде спорта смешно говорить, потому что никто не может принимать запрещённые средства на протяжении 11 месяцев», — цитирует Карпина Delo со ссылкой на агентство DPA.