Джан: сборная Германии нереально счастлива, что выиграла Кубок конфедераций!

Защитник сборной Германии Эмре Джан прокомментировал победу над командой Чили в финале Кубка конфедераций – 2017. Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась победой немцев со счётом 1:0.
«Мы нереально счастливы, что выиграли Кубок конфедераций! Каждый приложил максимум усилий и проделал невероятную работу здесь, чтобы заполучить этот трофей», — передаёт слова Джана корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.
Сборная Германии первой одержала дебютную победу в Кубке конфедераций в ранге чемпиона мира. До этого ни одна из команд на момент первой победы на турнире не была действующим чемпионом мира.
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