Манчини: сегодня я увидел у «Зенита» задатки качественной игры

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал победу над венской «Аустрией» (2:1) в контрольном матче.
«Мы сегодня сыграли довольно неплохо, но главное — не результат, а сам уровень. Сегодня я увидел задатки качественной игры. Наметился определённый прогресс по сравнению с первыми матчами. Через несколько недель придём к оптимальным кондициям.
Паредес? Он никогда не играл под нападающим, поэтому на «своей» позиции опорника чувствует себя лучше всего.
Что касается моего решения поставить Жулиано нападающим, это эксперимент", — передаёт слова Манчини корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.