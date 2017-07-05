В Португалии утверждают, что «Зенит» предложил € 20 млн за хавбека «Спортинга»

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Алан Руис может продолжить карьеру в российской Премьер-Лиге, сообщает DN.
По информации издания, «Зенит» предложил португальскому клубу за 23-летнего аргентинца € 20 млн, однако получил отказ. При этом отмечается, что в российском клубе понимают, что если они повысят предложение ближе к € 30 млн, то у них появится хороший шанс на успешное завершение сделки. Сумма отступных в контракте Руиса составляет € 60 млн.
Алан Руис перебрался в «Спортинг» из аргентинского «Сан-Лоренсо» в 2016 году. В минувшем сезоне он провёл 23 матча за клуб в чемпионате Португалии и забил шесть голов. В активе хавбека матчи за сборную Аргентины U20 и U23.