«Сампдория» хочет приобрести Луана, которым интересуется «Зенит»

Нападающий «Гремио» Луан может продолжить карьеру в Италии. Как сообщает Sky Sport Italia, форвардом интересуется «Сампдория», которая уже сделала предложение бразильскому клубу. При этом отмечается, что предложение оказалось ниже € 18 млн, которые «Гремио» запрашивает за Луана.
Ранее в СМИ сообщалось, что 24-летним игроком также интересуется «Зенит», который уже сделал предложение по форварду.
Нападающий выступает за «Гремио» с 2014 года. В текущем сезоне форвард в 9 матчах бразильской Серии А забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.
Нападающий «Гремио» Луан интересен «Зениту»