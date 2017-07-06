Четырёх игроков бразильского клуба уволили за видео с мастурбацией в раздевалке

Четыре игрока бразильского «Гаучо», который выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата штата Риу-Гранди-ду-Сул, были уволены из клуба за скандальное видео.
Как сообщает AS, в руки руководства «Гаучо» попали кадры, на которых три игрока команды мастурбируют в раздевалке, а четвёртый снимает это на камеру. Президент клуба Жилмар Россо немедленно принял решение аннулировать контракты всех четырёх игроков. По словам Россо, он считает видео отвратительным, но при этом уволил футболистов, чтобы они избежали насмешек от фанатов и партнёров по команде.
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