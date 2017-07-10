81-летняя австралийка сделала тату с эмблемой «Арсенала» по случаю приезда клуба

81-летняя жительница Австралии Мэри Хэннан сделала себе первую в жизни татуировку по случаю приезда в Сидней её любимой команды. Женщина набила себе на правой руке логотип «Арсенала».
Хэннан является большой поклонницей английской Премьер-лиги. Она выросла в Великобритании с отцом, который был страстным болельщиком «Арсенала». В 1977 году семья переехала в Австралию, однако Мэри не утратила любви к клубу, которая передалась ей от отца.
«Когда-то я ходила на матчи «Арсенала» в Лондоне, но и подумать не могла, что у меня появится шанс увидеть команду вживую ещё раз после переезда в Австралию. «Арсенал» приедет в страну впервые за 40 лет, так что я захотела отметить это событие татуировкой, продемонстрировав свою пожизненную преданность команде. Было немного больно, и я испугалась в конце процесса нанесения татуировки, когда мне сказали, что слово «Арсенал» было нанесено с ошибкой. Но, к счастью, это была лишь шутка», — цитирует Хэннан The Telegraph.
Мэри является пенсионеркой, из-за чего смогла позволить себе только недорогой билет на товарищеский матч «Арсенала» с местным клубом «Вестерн Сидней Уондерерс». Однако, когда в «Арсенале» узнали о её татуировке, лондонский клуб организовал для Хэннан место в VIP-ложе стадиона. Игра состоится 15 июля.
Фотография татуировки 81-летней Мэри Хэннан.