Тренер сборной Крыма: видеоповторы убивают не футбол, а коррупцию

Главный тренер сборной Крыма Валерий Петров поделился мнением о прошедшем в России Кубке конфедераций и позитивно оценил введение системы видеоповторов.
«Кубок конфедераций больше всего впечатлил организацией. Безопасность и всё, что с ней связано, было на высшем уровне. Во всём мире об этом говорят, было много опасений, но в итоге страна справилась блестяще. Делегация крымского футбольного союза посетила полуфиналы и финальную встречу, и все остались в восторге. Это важный знак для всех наших недоброжелателей. И тёплые слова от Джанни Инфантино наглядно показывают уровень подготовки этого турнира.
Какие тактико-технические новинки дал Кубок конфедераций? Скорее, обозначил. Всё плавно обращается к старым-добрым 4-4-2. Возвращается классика, её не было в таком количестве уже лет двадцать, а сейчас все уже поняли, что эта система оптимальная для яркого футбола. Ещё отметил бы видеоповторы. Это новое слово в футболе, и слово успешное. И, вопреки мнению некоторых, скажу, что такая система убивает не футбол, а коррупцию. И пока не все готовы от этого отказаться", — сказал Петров.