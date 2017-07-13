Ди Маттео: Лукаку всегда просил меня поработать с ним ещё немного

Бывший главный тренер «Челси» Роберто Ди Маттео прокомментировал переход нападающего Ромелу Лукаку из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед». Специалист работал с Лукаку в «Челси».
«Лукаку заслужил переход в клуб, который нацелен на титулы и трофеи, — это всегда было его целью. Он очень трудолюбивый и амбициозный молодой человек. Думаю, это действительно замечательное подписание для „МЮ“. Я абсолютно уверен, что вместе они могут добиться отличных результатов. Лукаку просто идеально подходит „МЮ“. Жозе Моуринью хорошо его знает, и я думаю, что он поможет Ромелу стать ещё лучше.
Лукаку каждый день работает над своей игрой. Он всегда просил меня поработать с ним немного больше. Даже после тренировок мы шли и занимались дополнительно», — сказал Ди Маттео в интервью talkSPORT.