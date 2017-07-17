О. Иванов: Лео проявил себя, помог «Ахмату» победить, для этого его и брали

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов подвёл итоги первого домашнего матча в стартовавшем в РФПЛ сезоне. Грозненцы одержали победу над «Амкаром» со счётом 1:0, а единственный гол забил нападающий Лео.
«Всегда важно побеждать в первом матче чемпионата. Хорошо, что выиграли, порадовали болельщиков. Сами довольны. Всегда приятно, когда аншлаг на трибунах.
Мне кажется, «Амкар» в перерыве перестроился и меньше давал нам времени на раздумье. Понятно, что им по счёту нужно было отыгрываться, поэтому и мы более осторожно стали играть.
Лео вчера проявил себя, помог команде победить, сделал, так сказать, результат. Это его работа, для этого его и брали, чтобы он помогал, когда соперник закроется", — сказал Иванов в интервью клубному телевидению.