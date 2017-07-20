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«Зенит» заработал на трансфере Йовановича в «Бордо» € 3,25 млн

20 июля 2017, четверг. 15:16. Футбол

«Зенит» получил за переход защитника Вукашина Йовановича в «Бордо» € 3,25 млн, сообщает Rtvbn. 17 июля 21-летний сербский футболист подписал с французским клубом контракт до июня 2021 года.

Йованович присоединился к «Зениту» в 2016 году и отыграл 25 матчей в первенстве Футбольной национальной лиги за дубль сине-бело-голубых. В феврале 2017 года молодой защитник на правах аренды начал выступать за «Бордо», в составе которого провёл 8 матчей во французском чемпионате.

До перехода в «Зенит» Йованович выступал за «Црвену Звезду».

Экс-защитник «Зенита» Йованович подписал с «Бордо» контракт на четыре года
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Бордо ФК Зенит Вукашин Йованович Трансферы
Новости. Футбол
20 июля 2017, четверг
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