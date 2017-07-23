Стротман: «Рома» есть «Рома», из такого клуба трудно уйти

Полузащитник «Ромы» Кевин Стротман отметил, что игрокам непросто решиться на переход из римского клуба, а также высоко оценил красоту города.
«Рома» есть «Рома», из такого клуба трудно уйти, на это очень нелегко решиться. У всех нас есть стремление выигрывать трофеи вместе с «Ромой». Если вы что-то выигрываете, то этому всегда сопутствует особенное ощущение, уникальные эмоции.
Что я могу сказать о Риме? Это прекрасный город, он очень красив. Рим нельзя сравнивать с другими городами", — сказал Стротман в интервью NBC Sports.
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