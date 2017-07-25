РФС запретил «Томи» и «Кубани» регистрировать новых игроков

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза запретила «Томи» и «Кубани» регистрировать новых игроков. Запрет наложен в качестве обеспечительной меры за долги по зарплате, сообщается на официальном сайте РФС.
«Томь» должна выплатить тренеру Виктору Себелеву задолженность по премиям и проценты за задержку выплаты премий, а «Кубань» обязали выплатить защитнику Игорю Армашу задолженность по зарплате, а также проценты за задержку выплаты зарплаты.
Также Палата по разрешению споров сняла запрет на регистрацию новых игроков с «Мордовии». Клуб удовлетворил заявление вратаря Ильи Чебану о невыплате задолженности по трудовому договору.
Перед игроками и сотрудниками «Томи» погасили пятимесячные задолженности