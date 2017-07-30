«Зенит» выиграл у «Тосно» в северном дерби благодаря голу Кокорина

«Зенит» выиграл у «Тосно» в матче третьего тура РФПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и завершилась со счётом 1:0 в пользу сине-бело-голубых.
На 10-й минуте Олег Шатов пяткой подправил мяч на ход Александру Кокорину, который выскочил на свидание с Давидом Юрченко и пробил на силу в ближний угол.
«Зенит» (9 очков) догнал «Ахмат» с «Локомотивом» и делит с этими клубами первое место в турнирной таблице РФПЛ. «Тосно» (0 баллов) находится на 15-й строчке.
Видео доступно в «твиттере» РФПЛ.