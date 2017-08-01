Щенников: не сказал бы, что для ЦСКА счёт в первом матче с АЕК комфортный

Защитник ЦСКА Георгий Щенников поделился ожиданиями от ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с АЕК, который состоится 2 августа в Москве.
«Мотивация одна: нужно выйти в следующий раунд. Не сказал бы, что счёт комфортный. Надо сыграть уверенно и не оставить шансов АЕК. Сил, конечно, хватает. Привыкли играть в таком графике. А погодные условия для всех одинаковые, никаких проблем нет», — передаёт слова Щенникова корреспондент «Чемпионата» Максим Саблин.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 20:00 мск.
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