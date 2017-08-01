Пашалич отправился в Рим, где пройдёт медосмотр для «Спартака»

Полузащитник «Челси» Марио Пашалич близок к переходу в «Спартак». Агент футболиста Марко Налетич в интервью tportal.hr рассказал, что хавбек вылетел из Лондона в Рим, где должен пройти медицинское обследование.
«Мы успешно провели переговоры с «Челси» и «Спартаком» и теперь из Лондона летим в Рим, где Марио пройдёт медицинское обследование. Если всё пройдёт хорошо, в чём мы даже не сомневаемся, Марио в среду отправится в Москву», — рассказал агент.
Ранее сообщалось, что Пашалич может заработать в стане красно-белых € 2,5 млн за один сезон.
«Челси» продлит контракт с Пашаличем и отдаст его «Спартаку» в аренду