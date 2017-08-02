Гончаренко: 3 гола с угловых – редкий случай, но ЦСКА и с игры создал достаточно

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от победы красно-синих над АЕК в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА» и завершилась со счётом 1:0 в пользу «армейцев».
«Мы рады, что прошли в следующий раунд. Сегодня могли убедиться, что в квалификации Лиги чемпионов нет слабых соперников. Да, счёт первого матча был достаточно комфортным, но мы понимали, что соперник не будет бросать играть и постарается что-то изменить с первых минут. Считаю, правильно выстроили игру. Забивать можно по-разному. Три гола с угловых – редкий случай. Тем не менее и с игры мы создали достаточно моментов.
Как мы знаем, около 30% голов в современном футболе забивается со стандартных положений. Если бы не было моментов, можно было беспокоиться, но они есть. Вопрос в реализации.
Что с Акинфеевым? Пока Игоря не видел, поэтому не могут дать какую-то информацию.
Оланаре надо время, чтобы набрать форму. Сегодня он навязывал борьбу защитникам, удовлетворение от его игры есть. Натхо находится в хорошей форме, но мы не можем 12 человек выпустить на поле. По ходу матча тоже важно уметь усилить игру. Что и произошло", — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.