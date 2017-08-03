Моуринью: гениальность Матича заключается в том, что он думает по-футбольному

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о дебюте новичка Неманьи Матича в составе манкунианского клуба. Сербский игрок вышел в стартовом составе в товарищеской встрече с «Сампдорией» (2:1) и провёл на поле первый тайм.
«Матичу нужно время, но его опыт, интеллект, гениальность заключается в том, каким образом он думает. Он думает по-футбольному.
Мы поможем ему быть готовым как можно скорее», — цитирует специалиста The Guardian.
Матич подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» сроком на три года. Сумма трансфера оценивается в £ 40 млн, официальных данных о стоимости перехода нет.
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