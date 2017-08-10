СМИ: Мбаппе подпишет контракт с «ПСЖ» на 5 лет и будет представлен 14 августа

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе, судя по всему, продолжит карьеру в «ПСЖ». Как сообщает Sport.es, парижский клуб договорился о трансфере 18-летнего форварда за € 150 млн плюс бонусы в размере € 30 млн.
По данным источника, Мбаппе подпишет контракт с «ПСЖ» сроком на пять лет и будет официально представлен в понедельник, 14 августа.
Ранее сообщалось, что Мбаппе отказался переходить в мадридский «Реал» и хочет выступать за «ПСЖ».
В свою очередь из «ПСЖ» в «Монако» может перейти 23-летний бразильский защитник Фабиньо.