Парфёнов: пока Быстров готов сыграть 10-15 минут

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов поделился мнением о ничейном результате встречи с соперниками из «СКА-Хабаровск» (0:0) в седьмом туре РФПЛ, а также оценил готовность к участию в играх новичка Владимира Быстрова.
«Первый тайм был медленным, соперник усыпил нас. В первые минуты мы были активны, но успокоились. Соперник получил то, что хотел, во втором тайме мы включили темп, но нам пока сложно вскрывать насыщенную оборону, а много моментов не будет. К тому же многое решает индивидуальное мастерство. Могли залететь удары, которые попали в перекладину, но этого не произошло.
Что могу сказать о готовности Владимира Быстрова? Володя готовится. Он тренируется с нами не так много времени, и хочется, чтобы он был готовым. Выпустить его ради того, чтобы показать, – не имеет смысла. Он готов на 10-15 минут, но у нас три замены, нам нужно подготовить человека», — приводит комментарий тренера клубная пресс-служба.