Защитник «Барселоны» Динь оказывал первую помощь пострадавшим от теракта

Защитник «Барселоны» Лука Динь принял участие в оказании первой помощи пострадавшим во время теракта в столице Каталонии, который произошёл 17 августа.
Как пишет испанский интернет-портал Marca, теракт случился возле дома французского футболиста. Динь взял воду и полотенца и спустился на площадь, чтобы вместе с добровольцами оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате теракта, который произошёл на пешеходном бульваре Рамбла возле площади Каталонии, погибли 13 человек, более сотни получили ранения.
На матче «Барселона» — «Бетис» будут усилены меры безопасности