Фанат венского «Рапида» получил полтора года тюрьмы за нацистское приветствие

Суд Вены приговорил болельщика «Рапида» к 18 месяцам тюремного заключения. 39-летний фанат осуждён за то, что 13 августа прошлого года на матче «Рапида» против «Адмиры Ваккер» исполнил нацистское приветствие, информирует Kronen Zeitung.
Также осуждённому запрещено посещать стадионы в Австрии. Фанат на протяжении 15 лет является членом фан-группировки «Ultras Rapid». На правой руке болельщика есть татуировка с цифрой «88», но он утверждает, что она посвящена дате основания фан-группировки «Рапида» — 1988 году.
Cуд признал законным запрет фанату посещать стадион после броска файера