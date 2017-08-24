Миланов: сыграть на «Олд Траффорд» — это здорово, игроки ЦСКА довольны

Полузащитник ЦСКА Георги Миланов прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов, по итогам которой «армейцы» попали в квартет с «Манчестер Юнайтед», «Бенфикой» и «Базелем».
«Нам попался тяжёлый жребий. Мы попали в четвёртую корзину, поэтому нам достались серьёзные соперники. Понятно, что «Манчестер Юнайтед» — фаворит, в «Бенфике» много молодых португальских футболистов. «Базель» тоже очень хорошо играет в Лиге чемпионов. Не думаю, что эта группа легче предыдущих. Да, не всех соперников можно назвать топ-клубами, но хуже они от этого не играют. Мы уже играли, например, с «Вольфсбургом» и ПСВ, но из группы не вышли. Конечно, сыграть на «Олд Траффорд» — это здорово. Думаю, все игроки ЦСКА этим довольны. На вопрос о выходе из группы может ответить только тренер. Завтра соберёмся все вместе и обсудим результаты жеребьёвки», — сказал Миланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Данилой Игнатовым.