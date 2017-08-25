Памела Андерсон посетила матч «Марселя» в Лиге Европы, чтобы поболеть за Рами

Известная американская актриса Памела Андерсон побывала на ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы между «Марселем» и «Домжале» (3:0). Как утверждает L'Equipe, 50-летняя американка впервые посетила игру французского клуба, чтобы лично поддержать своего бойфренда — 31-летнего защитника «Марселя» Адиля Рами.
Отметим, что Рами вышел в стартовом составе, однако отыграл лишь 25 минут, после чего был заменён из-за травмы руки. Андерсон встречала Рами в подтрибунном помещении.
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