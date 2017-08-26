Паредес: Кокорин — лучший российский игрок, других до перехода в «Зенит» не знал

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес назвал нападающего сине-бело-голубых Александра Кокорина лучшим игроком России.
«До перехода в „Зенит“ из российских игроков знал только Кокорина. Это лучший российский футболист. Он и на тренировках постоянно забивает. Будем помогать ему, чтобы он и в официальных матчах забивал ещё больше», — сказал Паредес в интервью «Спорт-экспрессу».
Кокорин забил шесть голов в семи стартовых матчах сезона РФПЛ. Кроме того, он успел отметиться тремя забитыми мячами в четырёх играх Лиги Европы.
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