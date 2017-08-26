Президент «Интера» Тохир в интервью перепутал свой клуб с «Миланом»

Президент «Интера» Эрик Тохир допустил оплошность в интервью, отвечая на вопрос журналистов о причинах покупки клуба в 2013 году. В своём ответе предприниматель перечислил звёзд «Милана» прошлых лет.
«Покупка футбольного клуба – далеко не только бизнес. В этом деле важно любить команду, которую вы приобретаете. Я полюбил «Интер» с момента прихода голландского трио, приобретение Роналдо также стало важным событием», — сказал Тохир в интервью Metronews.
Отметим, что голландское трио в лице Марко ван Бастена, Руда Гуллита и Франка Райкарда присоединилось к «Милану» во второй половине 80-х годов, в то время как Роналдо перешёл в 1997 году.
«Конечно же, я имел в виду немецкое (deutsche), а не голландское (dutch) трио», – позже написал Тохир в своём «твиттере», сославшись на созвучность выражений в английском языке.
Трое немцев «Интера» — это, очевидно, Андреас Бреме, Лотар Маттеус и Юрген Клинсман. Однако, по сведениям ряда источников, Тохир давал интервью на своём родном индонезийском языке, где понятия «голландский» и «немецкий» не имеют подобного созвучия. Данная ситуация вызвала большую активность болельщиков в «твиттере» бизнесмена, в частности один из пользователей присоединился к обсуждению, в шутку прикрепив к своей записи фото трио из Нидерландов в клубных цветах «Интера».
Фотографию можно посмотреть в «Твиттере».