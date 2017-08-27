«Ливерпуль» — «Арсенал»: стартовые составы на центральный матч третьего тура АПЛ

Стали известны стартовые составы на центральный матч третьего тура АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал», который пройдёт сегодня, 27 августа. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
«Ливерпуль»: Лорис Кариус, Джозеф Гомес, Альберто Морено, Жоэль Матип, Деян Ловрен, Джордан Хендерсон, Эмре Джан, Жоржиньо Вейналдум, Мохамед Салах, Роберто Фирмино, Садио Мане.
«Арсенал»: Петр Чех, Эктор Бельерин, Начо Монреаль, Лоран Косельни, Роб Холдинг, Алекс Окслейд-Чемберлен, Аарон Рэмси, Гранит Джака, Месут Озил, Алексис Санчес, Дэнни Уэлбек.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию центрального матча третьего тура АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал». Встреча состоится в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».