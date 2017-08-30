Жигулёв: если на игру с Арменией придут 5-10 тыс. человек, будет очень хорошо

Полузащитник «Краснодара» и молодёжной сборной России Илья Жигулёв поделился ожиданиями от отборочного матча Евро-2019 U21 с Арменией (31 августа).
«Для нас нет разницы, с кем начинать отборочный цикл, поэтому соперники не имеют значения. У нас есть задача, и мы сделаем всё, чтобы её выполнить. Для нас главное – чтобы стадион был хороший и была поддержка. Завтра, уверен, будет хорошая поддержка, и в Туле любят футбол. Если на игре с Арменией будет 5 или 10 тыс. человек, то будет очень хорошо.
Настроение в команде отличное, к завтрашней игре все готовы. Настрой максимальный. Мы сегодня разбирали игру сборной Армении, не думаю, что она нас чем-то удивит. Как говорит главный тренер Евгений Бушманов — уважать надо каждого соперника. Но мы не будем отталкиваться от игры соперника, а будем действовать по своему намеченному плану», — передаёт слова Жигулёва корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.