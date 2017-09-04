Хави рассказал, в чём «Реал» превосходит «Барселону»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес, защищающий ныне цвета катарского клуба «Аль-Садд», отметил одно существенное, на его взгляд, различие между каталонским клубом и мадридским «Реалом».
«Разница между двумя клубами в следующем: когда дела не складываются удачно, в «Реале» объединяются как футболисты, так и болельщики с тренерским штабом и прессой. Уже не один год, как в «Реале» не существует оппозиции к руководству клуба. А в «Барселоне» оппозиция есть, и президент может оставаться на своём посту лишь шесть лет. В «Барселоне» почти никогда не бывает сплочённости. Я настаиваю на том, что «Барселона» — самый сложный клуб, в котором можно добиваться успехов. И не только для футболистов», — цитирует Хави Marca.
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