С. Индзаги: у меня нет слов для того, чтобы описать игру Иммобиле

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился впечатлениями от победы в матче третьего тура чемпионата Италии с «Миланом». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.
«Перед игрой никто не ожидал этого результата. Моя команда в хорошей форме, и мы знали, что делать. У меня нет слов для того, чтобы описать игру Чиро Иммобиле, хотя я знал, что он очень поможет нам в этом сезоне. Но я был поражен тем, как он помогал команде всеми способами.
После этой игры больше людей будет говорить о «Лацио». До победы в Суперкубке Италии и сегодняшнего успеха люди, как правило, игнорировали нас. Постараемся доказать, что мы снова готовы удивить всех», – сказал Индзаги в эфире Mediaset Premium.
Видео голов Иммобиле доступно в «Твиттере».