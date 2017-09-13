Джошуа рассказал, кто бы победил в потенциальном бою между Месси и Роналду

Известный британский боксёр, выступающий в тяжёлой весовой категории, олимпийский чемпион Энтони Джошуа высказал мнение, кто бы победил в потенциальном бою на ринге между нападающими Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
«Кто бы победил в драке между Месси и Роналду? Считаю, что Месси крепкий парень, это так, но Роналду выглядит так, как будто он обладает приёмами Брюса Ли. Он будет стоять, а потом исполнит хук, и ты готов. Месси похож на своё имя — неряшливый и крепкий», — приводит слова Джошуа канал COPA90 на Youtube.
Бентанкур: Месси — игрок с другой планеты