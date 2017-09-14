На матче «Арсенал» — «Динамо» ожидается более 10 тыс. болельщиков

На матче 10-го тура РФПЛ «Арсенал» — «Динамо» ожидается более 10 тыс. болельщиков. Об этом рассказал пресс-атташе тульского клуба Евгений Овсянников.
«Продажи билетов на предстоящую игру с «Динамо» уже давно идут, динамика хорошая. Аншлага на стадионе, скорее всего, не будет, но болельщиков придёт много. Мы ожидаем, что игру посетит более 10 000 болельщиков двух команд», — сказал Овсяников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Наибольшее количество зрителей стадион «Арсенал» собрал в матче 2-го тура со «СКА-Хабаровск» (1:0). Игру посетило 12 700 человек.
Матч «Арсенал» — «Динамо» состоится 15 сентября. Начало – в 19:30 мск.
Календарный ад. Почему на матчи РФПЛ и дальше не будут ходить
Опоздав с календарём на пять дней, лига нарушила свой же регламент и продолжает отпугивать болельщиков.