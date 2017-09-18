Контра назначен главным тренером сборной Румынии

Новым главным тренером сборной Румынии стал Космин Контра. Контракт с 41-летним специалистом рассчитан на два года, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Румынии. На этом посту Контра сменил немецкого специалиста Кристофа Даума.
63-летний Даум возглавил румынскую национальную команду летом 2016 года. Под его руководством румыны в 8 матчах отборочного турнира ЧМ-2018 в группе Е набрали 9 очков и потеряла шансы на выход в финальную часть.
Ранее основным претендентом на пост наставника сборной Румынии считался бывший главный тренер «Кубани» и московского «Динамо» Дан Петреску.
Даум покинул пост главного тренера сборной Румынии