Веллитон назвал свой самый памятный гол в составе «Спартака»

Экс-нападающий «Спартака» Веллитон, пребывающий сейчас в статусе свободного агента, определил свой самый памятный гол в составе красно-белых. В общей сложности бразилец забил в московской команде 61 гол в 132 играх.
«Самый памятный — это первый мяч в ворота «Рубина». Я тогда только приехал в Россию и ещё не адаптировался. После этого мяча всё стало проще, голы пошли», — сказал Веллитон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Полное интервью с Веллитоном читайте на «Чемпионате» в скором времени.
Видео гола Веллитона можно посмотреть в YouTube (с 44-й секунды).
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