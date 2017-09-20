Дюков рассказал, как нужно решать проблемы российского молодёжного футбола

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков рассказал, что необходимо предпринять для того, чтобы решить существующие проблемы в молодёжном футболе России.
«Нужно системно работать над повышением среднего уровня всех наших школ и академий через развитие материальной базы, повышение квалификации тренеров, совершенствование методик и повышение эффективности системы соревнований. Нужны совсем другие коммуникации между всеми субъектами футбола, позволяющие обмениваться информацией, идеями, лучшей практикой. Нужна справедливая и эффективная система перехода молодых игроков из клуба в клуб, способствующая развитию футболистов. Нам всем почему-то кажется, что есть 5-6 академий хорошо известных всем российских клубов и что именно эти клубы и их академии в одиночку должны, даже обязаны подготовить высококлассных игроков для нашей сборной, игроков, соответствующих уровню Лиги чемпионов.
У них есть финансирование, и, значит, больше ничего не нужно. Это иллюзия. В этом сложном процессе подготовки должна участвовать вся футбольная пирамида – все школы, все академии, все клубы и ПФЛ, и ФНЛ. Футбольная школа «Барселоны», если её изолировать от внешнего мира, обладая даже самой совершенной инфраструктурой, самыми квалифицированными тренерами, даже набрав самых талантливых детей в возрасте 6 лет, вряд ли сможет через 10 лет выпустить высококлассных игроков, несмотря на все условия", — цитирует Дюкова «Спорт-экспресс».