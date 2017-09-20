«Спартак» впервые с 2004 года выиграл в Краснодаре у «Кубани»

Сегодня, 20 сентября, «Спартак» выиграл у «Кубани» со счётом 2:0 в Краснодаре в матче 1/16 финала Кубка России. Таким образом, красно-белые обыграли жёлто-зелёных в Краснодаре впервые с 4 августа 2004 года. Тогда подопечные итальянского специалиста Невио Скалы победили со счётом 2:1, а автором победного гола на 91-й минуте стал черногорский полузащитник Горан Тробок. С тех пор «Спартак» не мог выиграть у «Кубани» в Краснодаре на протяжении девяти матчей (5 ничьих, 4 поражения). Любопытно, что «Спартак» прервал неудачную серию при соотечественнике Скалы — итальянце Массимо Каррере.
Россия - Премьер-Лига. 18-й тур
04 августа 2004, среда. 19:00 МСК
Краснодар
1 : 2
Москва
0:1 – Павлюченко – 9, 1:1 – Байано – 75, 1:2 – Тробок – 90+1
Россия - Премьер-Лига. 7-й тур
29 апреля 2007, воскресенье. 20:00 МСК
Краснодар
0 : 0
Москва
Россия - Премьер-Лига. 2-й тур
21 марта 2009, суббота. 14:00 МСК
Краснодар
1 : 0
Москва
1:0 – Траоре – 31
Россия - Премьер-Лига. 3-й тур
02 апреля 2011, суббота. 20:45 МСК
Краснодар
3 : 1
Москва
1:0 – Траоре – 45 (пен), 1:1 – Ибсон – 49, 2:1 – Кулик – 58, 3:1 – Давыдов – 88
Россия - Премьер-Лига. 32-й тур
26 ноября 2011, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
1 : 1
Москва
1:0 – Траоре – 37, 1:1 – Макеев – 86
Россия - Премьер-Лига. 8-й тур
15 сентября 2012, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
2 : 2
Москва
0:1 – Макгиди – 13, 1:1 – Фидлер – 27, 1:2 – Эменике – 53, 2:2 – Озбилиз – 63
Россия - Премьер-Лига. 4-й тур
04 августа 2013, воскресенье. 20:30 МСК
Краснодар
2 : 2
Москва
0:1 – Эменике – 30, 1:1 – Бальде – 66, 2:1 – Шандау – 70, 2:2 – Мовсисян – 75
Россия - Премьер-Лига. 12-й тур
02 ноября 2014, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
3 : 3
Москва
0:1 – Таски – 11, 1:1 – Олисе – 48, 2:1 – Олисе – 56, 2:2 – Чельстрём – 61, 2:3 – Чельстрём – 65, 3:3 – Попов – 68 (пен)
Россия - Премьер-Лига. 9-й тур
19 сентября 2015, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
3 : 0
Москва
1:0 – Хубулов – 9, 2:0 – Мельгарехо – 36, 3:0 – Игнатьев – 86
Кубок России. 1/8 финала
28 октября 2015, среда. 20:30 МСК
Краснодар
1 : 0
Москва
1:0 – Мельгарехо – 34