Георгиев: можно себя успокаивать, но «Оренбург» мог выиграть у «Рубина»

Полузащитник «Оренбурга» Благой Георгиев прокомментировал поражение в домашнем матче 1/16 финала Кубка России с казанским «Рубином» (0:2).
«Просто не смогли забить. У них были моменты, но в основном со стандартов. Стандарты всё решили. Первый гол всё решил, хотя мы имели два-три момента. Жара не повлияла. Мы, как и они, были в одинаковых условиях.
Теперь все мысли только о чемпионате? Можно и так себя успокаивать, но сегодня мы могли выиграть», — сказал Георгиев в интервью пресс-службе «Оренбурга».
Тренер «Оренбурга»: впечатления от матча с «Рубином» очень хорошие